Dohlen und Falken mit Balzflügen um Ichenhausens Kirchtürme

Welche Rolle Kirchtürme beim Kooperationsprojekt von der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen mit Naturschützern und Kommunen spielen.

Ichenhausen wird zur Stadt der Dohlen und Falken. Auf Anregung des Bürgermeisters der Stadt Ichenhausen, Robert Strobel, tut sich etwas in Sachen Vogelschutz. Das Besondere daran: Es wurde ein Projekt gestartet, bei dem es viele Unterstützer gibt. So stattete die Kirchengemeinde, die Untere Naturschutzbehörde und die Kreisgruppe Günzburg des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) in einer gemeinsamen Aktion die Kirchtürme in Ichenhausen, Deubach, Hochwang und Oxenbronn mit Nistkästen für Turmfalken, Dohlen und Schleiereule aus. Ergänzend werden die Dachstühle zugänglich für weitere Kirchenbewohner gemacht: die Fledermäuse.

Vogelarten nutzen Gebäude als Brut- und Lebensstätte

Ein Zusammenspiel zwischen Tierarten und den menschlichen Siedlungen besteht bereits seit Jahrhunderten. Zahlreiche Arten nutzen unsere Gebäude als Brut- und Lebensstätten, teilweise als Ersatz für fehlende Fels- und Sandwände und Höhlen. Doch vielerorts sind die tierischen Untermieter nicht erwünscht. So fallen Brutstätten oftmals Sanierungen zum Opfer, regelmäßig werden auch Brutstätten absichtlich zerstört, um eine geringfügige Verschmutzung zu vermeiden.

Stefan Böhm (LBV), Jürgen Kast (Verwaltungsleiter Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen), Ottmar Frimmel (Untere Naturschutzbehörde) und Frank Geilich (Stadtpfarrer) begaben sich für den Vogelschutz in schwindelerregende Höhe auf den Ichenhausener Kirchturm. Foto: Stefan Böhm

Aber ganz im Gegensatz dazu die Stadt Ichenhausen: Hier wird dem Trend des Aussperrens und Meidens entgegengewirkt und die Kirche öffnet die Pforten für die Artenvielfalt und schafft Lebensraum für gefährdete Tierarten. Tobias Saur des LBV fertigte kurzerhand 16 maßgeschneiderte Nistkästen für Turmfalke und Dohle sowie einen für die Schleiereule. Die Kästen wurden vor wenigen Tagen in den Kirchtürmen eingebaut und bieten nun ideale Brutplätze für diese Arten. Gleichzeitig wurden Kirchtürme zugänglich für Fledermäuse gemacht. Ab März wird es nun spannend, dann erfolgen vermutlich bereits erste Balzflüge um die Kirchtürme.

Die "Ichenhausener" werden sich freuen, doch die Stadttauben eher nicht, denn gerade die Falken tragen dazu bei, dass Straßentauben merklich reguliert werden. (AZ)