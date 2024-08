Drei Autos in einen Unfall verwickelt

Drei Autos waren am Freitagmorgen in einen Unfall in Ichenhausen involviert. Laut Polizei passierte der Unfall um 8 Uhr morgens. Ein 20-jähriger Autofahrer, der die Rohrer Straße in westlicher Fahrtrichtung befuhr, hielt an der Einmündung zur Annastraße an, um „Rechts-vor-Links“ zu achten.

Eine nachfolgende 23-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Durch den Anstoß geriet dessen Fahrzeug nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen einer 42-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)