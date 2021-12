Ichenhausen bekommt gleich drei größere Kitas auf einmal

An einem Tag werden nacheinander der Umbau und die Erweiterung von drei Kindertagesstätten in Ichenhausen gefeiert. Welche Kosten die Stadt übernehmen muss.

Viel zu tun hatten jetzt Ichenhausens Pfarrerin und Pfarrer: Gleich drei Kindertagesstätten innerhalb weniger Stunden segneten sie nach deren Erweiterung und Umbau. Von der Kindertagesstätte Storchennest ging es weiter zur Einrichtung Wilhelm Busch und zuletzt nach Hochwang zur Kita Heilig Kreuz.

Ursprünglich waren größere Feiern geplant, an denen die Beschäftigten, Architekt, Stadtbaumeister, Stadtkämmerer, Elternbeiratsmitglieder, Stadtratsmitglieder und im Falle der Kita Hochwang auch die Kirchenverwaltungsmitglieder teilnehmen sollten. Wegen Corona wurde alles stark reduziert. Bürgermeister Robert Strobel ließ es sich nicht nehmen, vor allem den Mitarbeitern zu danken: "Den Umbau einer Kita im laufenden Betrieb zu stemmen ist alles andere als einfach. Danke für Ihr großes Engagement. Auch den Eltern sei für ihre Geduld gedankt."

Umbau der Kita Storchennest summiert sich auf über vier Millionen Euro

Den größten Umbau hat die Kindertagesstätte Storchennest, die in städtischer Trägerschaft ist, schon hinter sich und in Teilen noch vor sich. Zwei neue Kindergartengruppen und eine Kinderkrippengruppe sind seit Juli 2020 hinzugekommen und wurden bereits im Herbst bezogen. Jetzt folgt noch der Umbau des Bestandsgebäudes und das Herrichten der Außenanlagen. Bürgermeister Strobel wollte nach eigenen Angaben nicht bis zum Ende der Gesamtbaumaßnahme abwarten, die sich noch über einige Monate hinziehen könnte. Er zog deshalb die Segnung der neuen Räume vor. Die Kosten summieren sich laut Strobel auf 4,1 Millionen Euro, von Bund und Freistaat gibt es gut 1,8 Millionen Euro an Zuschüssen.

In der Kita Wilhelm Busch sind Essens- und Schlafräume neu. Das Foto zeigt (von links) Bürgermeister Robert Strobel, Kita-Leiterin Bianca Rösch, Pater Joachim Geilich und Pastorin Christa Auernhammer . Foto: Stadt Ichenhausen

Etwas weniger umfangreich fielen die Umbauten in der Kindertagesstätte Wilhelm Busch aus, die sich ebenfalls in städtischer Trägerschaft befindet. Das Projekt, für das im September 2020 der Startschuss fiel, ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen, die Räume sind bezogen. Neu sind Essens- und Schlafräume, am Bestandsgebäude wurden Änderungen vorgenommen, insgesamt belaufen sich hier die Kosten auf etwa 800.000 Euro (Zuschüsse 140.000 Euro).

Bei der Segnung in der Kita Heilig Kreuz Hochwang waren (von links) Kita-Leiterin Uta Prinz, Pater Joachim Geilich, Pastorin Christa Auernhammer und Bürgermeister Robert Strobel zugegen. Foto: Stadt Ichenhausen

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde die Kindertagesstätte Heilig Kreuz in Hochwang gesegnet. Diese befindet sich in kirchlicher Trägerschaft, die Baumaßnahme wird jedoch ebenfalls von der Stadt abgewickelt. Die Kita wird seit November 2020 um eine Kinderkrippengruppe erweitert, das Bestandsgebäude umgebaut, insgesamt fallen Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro an (Zuschüsse 701.000 Euro). Auch hier fehlen noch ein paar Restarbeiten am Gebäude, zudem müssen die Außenanlagen noch hergerichtet werden. Wie Strobel betonte, handelt sich um die größte Investition in Hochwang in den vergangenen 20 Jahren.

