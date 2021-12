Ebay-Konto gehackt und Fußballkarten angeboten

Ein Schaden von 430 Euro ist durch den Betrug entstanden. Die Polizei ermittelt zu dem Fall, bei dem das Konto eines Ichenhausers gehackt worden war.

Ein 29-Jähriger aus Ichenhausen hat Anzeige bei der Polizeiinspektion Günzburg erstattet, da sein Ebay-Kleinanzeigen-Konto gehackt worden war. Darüber wurden Eintrittskarten für ein Fußballspiel am 4. Dezember in betrügerischer Absicht angeboten. Diese wurden laut Polizei an drei Geschädigte verkauft, zwei von ihnen hatten die Karten bereits bezahlt.

Als der Geschädigte den unerlaubten Zugriff auf seinen Account bemerkte, änderte er sein Passwort und setzte die Betrugsopfer in Kenntnis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 430 Euro. Die Ermittlungen zum Täter dauern aktuell noch an. (AZ)