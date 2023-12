Ehepaar klaut mehrmals aus Verbrauchermarkt

Ein 77-Jähriger und seine 58-jährige Ehefrau stecken bei mehreren Besuchen Gegenstände ein. Der Ladendetektiv macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Ein Ehepaar hat in einem Ichenhauser Verbrauchermarkt gleich mehrmals Gegenstände gestohlen. Am späten Donnerstagnachmittag fiel laut Polizei zuerst der 77-jährige Mann auf. Der Ladendetektiv beobachtete, wie er zwei Packungen Maultaschen in seiner Jacke versteckte und den Kassenbereich passieren wollte. Angestellte brachten ihn in das Büro des Filialleiters und zogen Polizei hinzu. Bei der Begutachtung der Videoaufzeichnungen konnte dem Senioren gleichfalls ein Diebstahl am Montag nachgewiesen werden. Da steckte er Parfüm ein. Auch seine 58-jährige Ehefrau steckte im Laden zwei Lesebrillen in ihre Jacke. (AZ)