Ein Betrunkener fährt mit mehr als zwei Promille noch Auto

Ein aufmerksamer Bürger bemerkte in Ichenhausen einen betrunkenen Autofahrer. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er nicht einmal mehr laufen konnte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht hat ein 34-jähriger Mann bei einer Tankstelle in der Günzburger Straße in Ichenhausen eine augenscheinlich stark alkoholisierte männliche Person bemerkt, welche mit einem Auto unterwegs war. Der 34-Jährige verständigte die Polizei, wodurch die Weiterfahrt des Alkoholisierten gestoppt werden konnte. Bei dem alkoholisierten Mann handelte es sich laut Polizei um einen 49-Jährigen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Da der Mann so stark alkoholisiert war, dass er nicht mehr laufen konnte, musste er über Nacht zur Ausnüchterung in polizeiliche Gewahrsam genommen werden. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)