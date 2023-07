Ichenhausen

Ein neues Hotel für Ichenhausen: Im März soll das Nice eröffnen

Plus Seit einigen Jahren gibt es kein Hotel mehr in der Kernstadt von Ichenhausen. Das wird sich jetzt ändern. Was ein Geschwisterpaar vorhat.

Für Stephanie Thomma erfüllt sich ein Traum. Jahrelang war sie als Krankenschwester aktiv, jetzt beendet sie ihren Beruf und wechselt kurzerhand in eine völlig neue Branche: Sie wird Geschäftsführerin eines Hotels in Ichenhausen, für das am Donnerstag mit dem Spatenstich der Startschuss für den Baubeginn fällt. Nicht nur für die 40-Jährige gebürtige Ebersbacherin, die das Projekt mit ihrem Ehemann Markus und ihrem Bruder Marcus Grau stemmt, geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung. Auch für die Stadt Ichenhausen ist der Hotelneubau "extrem positiv", betont Bürgermeister Robert Strobel.

Jahrelang lag das 2600 Quadratmeter große Areal neben dem Evangelischen Gemeindezentrum brach. Noch immer wächst hier nur meterhoch das Gras und türmen sich ein paar Erdhügel. In acht Monaten soll alles ganz anders aussehen: Im März 2024 wird an dieser Stelle ein neues Hotel mit 16 Zimmern und sechs Ferienwohnungen seine Türen für Gäste aufmachen. Dann will Stephanie Thomma die Besucher persönlich an der Rezeption empfangen. Sie hat keine Zweifel, dass der straffe Zeitplan möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Was sie sich vorgenommen hat, setzt sie um, wie einst ihre eigene Zielvorgabe: "Ich will das Ganze unter Dach und Fach bekommen, bevor ich 40 bin."

