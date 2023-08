Einbrecher in Ichenhausen wollte Auto eines 84-Jährigen aufbrechen

Beim Versuch, in das Fahrzeug eines 84-Jährigen zu gelangen, scheiterte der vermeintliche Dieb, richtete aber einen Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Ohne Erfolg musste ein Einbrecher sein Vorhaben abbrechen. Wie die Polizei aus Günzburg nun bekannt gibt, war es bereits am 4. August zu der Tat gekommen. Der Senior stellte demnach um die Mittagszeit sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Günzburger Straße in Ichenhausen ab. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren rechten Fahrzeugtür eine Beschädigung fest. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass sich ein unbekannter Täter mit einem Hebelwerkzeug Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffen wollte.

Täter verursacht Schaden am Fahrzeug: Polizei sucht Zeugen

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)