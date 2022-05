Einbrecher klauen im Biergarten des Freibads Ichenhausen die Kasse

Schaden von etwa 3000 Euro entstand nach einem Einbruch ins Stüble des Ichenhauser Freibads. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen?

Nach einem Einbruch ins Freibadstüble des Ichenhauser Freibads fehlten die Kasse und Werkzeug. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen und hat eine Täterbeschreibung. Laut Polizei wurde zwischen Montagabend, 20.30 Uhr, bis zum folgenden Morgen um 7.30 Uhr in das Freibadstüble des Freibads in der Günztalstraße eingebrochen. Dort wurden unter anderem die Registrierkasse mit dem Wechselgeld und ein Winkelschleifer entwendet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielten sich der oder die Täter für einen längeren Zeitraum in dem Freibadstüble auf.

Ichenhauser Freibadstüble: Ein schlanker Fahrradfahrer ist tatverdächtig

Beim Einbruch entstand insgesamt ein Schaden von etwa 3000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird ein Radfahrer gesucht, der sich in verdächtiger Weise im Bereich Ichenhausen/Autenried aufgehalten hatte. Der Radfahrer ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 180 bis 190 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke Statur und kurze helle Haare. Er war mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Sportjacke oder Weste bekleidet. Zudem führte er zwei Rucksäcke mit sich. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)