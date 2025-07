Eine Ichenhauser Lesung, in der Worte und Musik zu einer sanften Umarmung werden

„Fingerspitzengefühl“: Als Lena Raubaum dieses Wort mit einem geradezu sanften Nachklang ausspricht, wird spürbar, wie schön und geradezu wohltuend Sprache sein kann. Die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin war bei einer Lesung im Festsaal des Ichenhauser Schlosses (Schulmuseum) zu Gast. Rund 50 Besucherinnen und Besucher konnten einen gefühlvoll-genialen Abend genießen. Lena Raubaum „liest“ ihre Geschichten nicht, sie lebt sie. Als „Sommerabend unterm Apfelbaum“ im Schlosspark war die „Leseperformance“ angekündigt. Mit Blick auf Regen und dunkle Wolken wurde die Veranstaltung in den Festsaal verlegt. Aber allein ein Blick auf einen weißen Engel in der eindrucksvollen Stuckdecke ließ ahnen, dass dieser Abend zu einem „himmlischen Erlebnis“ wird. Dieses Erlebnis ist auch das besondere Zusammenspiel von Lena Raubaum mit der Band Daily Soul. Im Schloss scheint der Himmel regelrecht blau zu werden, als die Band „nothing but blue skies“ und " sunshiny day” singt. Das Publikum nimmt dies begeistert auf, bisweilen gar im „Sitztanz“, wie dies Lena Raubaum formuliert. Die 1984 geborene Wienerin liest aus ihren Büchern wie „Ungalli“, „Die Knotenlöserin“ oder „Mit Worten will ich Dich umarmen“. Das schöne Gefühl, einfach umarmt zu werden: Auch das ist dieser Abend. Die Autorin, die auch ausgebildete Schauspielerin ist, wechselt unvermittelt die Rollen. Sie spielt mit ihrer Stimme, bezieht das Publikum mit ein. Wenn sie von Gazellen, Elefanten, Löwen und Giraffen spricht, dann lässt sie die Menschen in faszinierende Welten eintauchen und für Momente „einfach Kind sein“. Organisiert wurde der Abend vom Förderverein für das Schulmuseum Ichenhausen, der Stadtbücherei Ichenhausen und der Volkshochschule im Zusammenwirken mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Kathrin Ost (Stadtbücherei) und Caro Wittler (Schulmuseum) führten auf charmante Weise durch einen Abend, der mit Blick auf die vielen Abgründe unserer Gegenwart zu einer bemerkenswerten Botschaft wurde.

