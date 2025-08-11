Eine Mauer, die verbindet: Friedensprojekt an der Mittelschule

Eine Mauer als Zeichen für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Zivilcourage: Die Klasse 8bM der Freiherr-von-Stain Mittelschule gestaltet auf dem Pausenhof eine Werte- und Friedensmauer, die an demokratische Grundwerte erinnert und ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Rassismus und Intoleranz setzt. Ausgangspunkt war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im GPG-Unterricht. Die Jugendlichen lernten die Lebensgeschichten der jüdischen Ichenhausener Anneliese Erlanger, Arnold Erlanger und Ludwig Seligmann kennen. Diese verdeutlichten Entrechtung, Verfolgung und Verlust der Heimat. Daraus entstand die Frage, welche Werte solches Leid hätten verhindern können und wie sie heute sichtbar gemacht werden können. Die Antwort war die Idee einer Friedensmauer, die dauerhaft auf dem Schulgelände stehen soll.

Die Klasse 8bM gemeinsam mit Rektor Markus Donderer, Bürgermeister Robert Strobel, Yonca Necan-Rieck, Initiatorin des Projekts und Klassenlehrerin, sowie Hausmeister Kevin Rieck an der bereits errichteten, jedoch noch ungestalteten Friedensmauer. Foto: Mittelschule Ichenhausen

Möglich wurde sie durch Harald Zacher, Bereichsleiter der Firma Abenstein, der alle Baumaterialien über das Unternehmen spendete. Der Bau erfolgte mit Unterstützung des ehrenamtlich engagierten Lothar Schwehr. Auch Bürgermeister Robert Strobel würdigte das Projekt als wichtigen Beitrag zur Erinnerungsarbeit und zur Stärkung demokratischer Werte. Obwohl die Mauer bei seinem Besuch noch nicht fertig war, nutzte er die Gelegenheit, sich den Zwischenstand anzusehen und mit den Jugendlichen über die Idee und die Persönlichkeiten zu sprechen, die darauf dargestellt werden.

Die Gestaltung der Mauer erfolgt in den Sommerferien, die feierliche Einweihung ist zu Beginn des kommenden Schuljahres 2025/26 geplant. Trotz der oft negativen historischen Konnotation des Begriffs Mauer will die Klasse ein verbindendes Symbol schaffen. Die Friedensmauer soll nicht trennen, sondern zum Erinnern, Mahnen und Handeln anregen. Sie steht für die Beständigkeit jener Werte, die unser Zusammenleben prägen und schützen. Die Schulgemeinschaft zeigt sich beeindruckt vom Engagement der 8bM, das historisches Lernen mit gelebten Werten und gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

