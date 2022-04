Ichenhausen

06:00 Uhr

Einkauf ohne Maske wird für Kundin in Ichenhausen teuer

Plus Eine 59-Jährige weigert sich, in einem Ichenhauser Supermarkt Maske zu tragen. In zweiter Instanz wurde der Fall vor dem Memminger Landgericht verhandelt.

Von Wolfgang Kahler

Die schon zwei Jahre anhaltende Corona-Pandemie hat Polizei und Justiz eine Menge zusätzlicher Arbeit eingebracht. Immer wieder reagieren Maskenverweigerer sogar mit Gewaltausbrüchen. Ganz so schlimm war es im Fall einer 59-Jährigen nicht. Doch weil der Frau beim Einkaufen in einem Ichenhauser Supermarkt die Infektionsschutzvorschriften völlig egal waren, musste sie gleich zweimal vor Gericht.

