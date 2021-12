Einmalige Chance für Autenried auf "schnellstes Internet"

Schwaben Netz möchte das Erdgasnetz in Autenried aufbauen und würde auch Leerrohre für Glasfaseranschlüsse verlegen. Beides ist aber an eine Bedingung geknüpft.

Der Ichenhauser Stadtrat war sich in der jüngsten Sitzung einig: Diese Chance ist einmalig und kommt für Autenried so schnell nicht wieder. Gemeint ist das Angebot der Firma Schwaben Netz, die im Ichenhauser Ortsteil ein Erdgasnetz aufbauen möchte. Zeitgleich würde das Unternehmen dort auf eigene Kosten Leerrohre für Glasfaseranschlüsse für alle Grundstücke vorverlegen, sodass die Bürger ab 2023 "schnellstes Internet" hätten. Schwaben Netz setzt es allerdings nur um, wenn sich mindestens 60 Prozent der Grundstückseigentümer für einen Erdgasanschluss entscheiden. Deadline ist Mitte Dezember. Da die geforderte Prozentzahl noch nicht erreicht ist, verschickt die Stadt jetzt spezielle Post an die betreffenden Bewohner. "Die Autenrieder haben es in der Hand", betonte Bürgermeister Robert Strobel.

Nachdem Schwaben Netz bereits das Erdgasnetz in Ichenhausen und Hochwang mit über 1000 Gebäudeanschlüssen aufgebaut hat, ist Schwabens größter Gasverteilnetzbetreiber im Sommer mit dem Vorschlag an die Stadt herangetreten, auch ein entsprechendes Netz in Autenried zu errichten (zum 1. Juli hatte der Stadtteil 606 Einwohner). Das Projekt und die Aussicht auf schnellstes Internet würde die Firma aber nur unter zwei Bedingungen umsetzen: Es müssten sich genügend Grundstückseigentümer für einen Erdgasanschluss aussprechen und die Stadt müsste sich zu einer anschließenden Ausschreibung einer Glasfaser-Versorgung der Anwesen innerhalb des Förderprogramms Gigabitausbau entscheiden.

Die Stadt Ichenhausen würde der Glasfaser-Ausbau nichts kosten

Im Rahmen dieser Ausschreibung könnte die Stadt die Leerrohre von Erdgas Schwaben mit einbringen. Der Stadt würden für den Ausbau keinerlei Kosten entstehen. Interessierte Internet-Anbieter wiederum bräuchten selbst keine Erdarbeiten in den Straßen mehr durchführen, sondern könnten von Schwaben Netz die Leerrohre anmieten und ihre Glasfaserkabel einziehen. Wie Strobel vorrechnete, würde sich der Eigenanteil der Stadt für die Erschließung aller Autenrieder Anwesen mit Glasfaser von ursprünglich geschätzten 189.000 Euro um bis zu 50 Prozent reduzieren. Das Angebot war so verlockend, dass der Stadtrat darauf einging und Schwaben Netz die Zustimmung gab, die Werbetrommel zu rühren.

Zur Erdgaserschließung und gleichzeitigen Verlegung von Leerrohren für Glasfaser ist eine Bereitschaft von 60 Prozent der Grundstückseigentümer nötig. Um diese Zahl zu gewinnen, startete Schwaben Netz Anfang November mit einer konkreten Befragung und Beratung der Bürger, ein Informationsabend musste coronabedingt abgesagt werden. Sollte bis zum 17. Dezember der Prozentsatz nicht erreicht sein, wird das Projekt nicht weiterverfolgt.

Stadt Ichenhausen verschickt Schreiben an die Bewohner in Autenried

Im Moment sieht es allerdings so aus, als würde das Vorhaben scheitern. Die Stadt startet deshalb einen letzten Versuch, den Autenriedern das Projekt ans Herz zu legen und verschickt an alle einen zweiseitigen Brief. Wer sich für einen Erdgasanschluss entscheide, dem winke bereits ab 2022 Erdgas und vermutlich ab 2023 schnellstes Internet. Man sei dennoch nicht verpflichtet, sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt Erdgas abzunehmen. Auch müsse der Grundstückseigentümer nicht auf einen schnelleren oder teureren Internettarif oder -anbieter umsteigen. "Er kann es, muss es aber nicht", heißt es in dem Schreiben.

Auf eines weist Strobel klipp und klar hin: Sollte Schwaben Netz das Projekt ad acta legen, wäre auch eine Glasfaserversorgung von Autenried vorerst unmöglich. Für die Stadt Ichenhausen sei dies finanziell nicht zu stemmen, denn eine Versorgung aller Haushalte im Stadtgebiet würde nach Abzug aller staatlichen Zuschüsse eine Kostenbeteiligung von fünf Millionen Euro auslösen.

Wenn das Erdgasnetz ausgebaut wird, können Oxenbronn und Rieden folgen

Ein Betrag, der die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zumindest in den nächsten Jahren überfordern würde, "vermutlich aber auch langfristig nicht aufgebracht werden kann", stellt Strobel in dem Brief klar. "Wenn also jetzt der Erdgas-Ausbau von ganz Autenried nicht kommt, kommt zumindest in den nächsten Jahren, vielleicht sogar dauerhaft, auch kein Glasfaser-Ausbau." Der Rathauschef wies in der Sitzung noch darauf hin, dass nur dann, wenn Schwaben Netz den Stadtteil Autenried mit Erdgasleitungen und Glasfaser-Leerrohren ausbaue, in den nächsten Schritten Oxenbronn und Rieden folgen könnten.

Reinhold Lindner (Freie Wählervereinigung) richtete in der Sitzung einen "dringenden Appell" an die Autenrieder, diese "einmalige Chance" wahrzunehmen. Die Bewohner hätten eigentlich nur Vorteile, denn in Erdgas liege die Zukunft und das Grundstück werde aufgewertet. Auch Stefan Riederle (CSU) betonte, dass man im Ortsteil die Gelegenheit beim Schopfe packen und die Weichen auf Zukunft stellen sollte. Der Charme des Angebots liege darin, dass nicht sofort ein Vertrag abgeschlossen werden müsse.