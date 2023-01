Es gibt viele Pläne für den Partnerschaftsverein Ichenhausen

Beim Neujahrsempfang des Partnerschaftsvereins Ichenhausen werden die Aktionen für 2023 präsentiert. Bei dem Treffen wird auch an die verstorbene Ehrenpräsidentin gedacht.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte der Partnerschaftsverein Ichenhausen wieder seine Mitglieder zum Neujahrsempfang in das Heinrich-Sinz-Haus empfangen. Fast 100 Mitglieder des Vereins kamen, um unter anderem über die Zukunft der Städtepartnerschaften zu sprechen.

Nach der musikalischen Einstimmung eines Blechbläserensembles der Musikschule Ichenhausen unter der Leitung von Hermann Schwarz sagte Bürgermeister Robert Strobel, zugleich Vorsitzender des Vereins, dass Städtepartnerschaften gelebt und mit Leben gefüllt werden müssten. Strobel ließ in seiner Bildpräsentation nochmals Begegnungen des vergangenen Jahres Revue passieren. Dies war unter anderem eine Vereinsfahrt in die italienische Partnerstadt Valeggio sul Mincio zum dortigen 100. Stadtfest. Im Dezember fuhr eine Gruppe des Vorstands zu einem Weihnachtsbesuch nach Italien.

Nachdem Karl Heinz Schiller bereits seinen Rücktritt als Sprecher des Komitees angekündigt hatte, war es für die dortige Komitee-Sprecherin Sylviane Klein und ihre langjährige Vorgängerin Bruna Bigagnoli selbstverständlich, ihm bei dieser Gelegenheit für seine Arbeit zu danken. Sie überreichten ihm ein Gemälde des Stadtteils "Borghetto". Die italienischen Freunde waren 2022 mehrmals Gäste in Ichenhausen. Der Höhepunkt waren die Feierlichkeiten in Ichenhausen zum 40. Jubiläum der Partnerschaft mit Valeggio.

Zehnjährige Freundschaft zwischen Ichenhausen und St. Germain

Auch das Komitee Changé mit ihrer Sprecherin Gabi Rau konnte auf erfolgreiche Begegnungen 2022 zurückblicken. Eine größere Reisegruppe besuchte über Christi Himmelfahrt die französischen Partnerstädte Changé/St. Germain le Fouilloux. Dort wurde auch die zehnjährige Freundschaft zwischen St. Germain und Ichenhausen gefeiert. "Das Wohnen in und mit den Familien machen diese Begegnungen mit unseren französischen Freunden zu etwas Besonderem und halten diese Städtepartnerschaft lebendig", teilt Strobel mit. So fuhr das Komitee Changé mit ihrer Sprecherin Gabi Rau im Herbst erneut die 1000 Kilometer nach Frankreich, um in einer persönlichen Arbeitssitzung die Weichen und Termine für das Jahr 2023 zu stellen. "Wir dürfen unsere französischen Freunde vom 18. bis 21. Mai bei uns in Ichenhausen begrüßen. Vom 7. bis 11. Juli findet eine sportliche Begegnung in Frankreich statt. Im August fährt eine Gruppe Jugendlicher nach Frankreich." Im Herbst wird eine Arbeitsgruppe in Ichenhausen erwartet, um gemeinsam das Jahr 2024 zu planen.

Am 21.Mai 1982 unterzeichneten Bürgermeister Walfred Kuhn und Bürgermeister Luciano Terleth den Freundschaftsvertrag zwischen Ichenhausen und Valeggio. Foto: Partnerschaftsverein Ichenhausen

Mit Valeggio sind ebenfalls mehrere Begegnungen geplant. Über das verlängerte Pfingstwochenende vom 26. bis zum 29. Mai findet eine Fahrt in die italienische Partnerstadt statt. Die Schülerbegegnung der Hans-Maier-Realschule Ichenhausen mit der Scuola Media Valeggio soll im Herbst dieses Jahres wieder neu belebt werden.

Dass der Partnerschaftsverein Ichenhausen nicht nur feiern kann, sondern auch mal ganz ruhig wird, zeigte sich bei diesem Neujahrsempfang. Die langjährige Präsidentin Gerda Haugg verstarb während der Weihnachtstage. Stand doch Haugg jahrzehntelang in verschiedenen Positionen an der Spitze des Vereins und war der Motor für so viele Begegnungen, sei es in Italien oder in Frankreich. In der italienischen Partnerstadt Valeggio sul Mincio war sie sogar Ehrenbürgerin. Mit Bildern dieser Ära, zahlreicher schöner Begegnungen, gedachten alle zusammen der Ehrenpräsidentin Gerda Haugg. (AZ)