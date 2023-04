Der Radweg nach Ichenhausen wird gesperrt

Im zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung der Staatsstraße ST2023 ist ab Dienstag, 11. April, auch die Ortsdurchfahrt Ettenbeuren gesperrt.

Im Zuge der planmäßig verlaufenden Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung der Staatsstraße ST2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren werden ab Dienstag, 11. April, der Radweg sowie die Ichenhauser Straße in Ettenbeuren gesperrt.

Wie das Staatliche Bauamt in Krumbach mitteilt, wurden seit Baubeginn der Asphaltaufbau der bestehenden Straße abgefräst, der nicht tragfähige Untergrund ausgetauscht und im Kammeltal durch Einbau einer sogenannten Geogitterlage verstärkt. Im Bereich maschinenintensiver Erdarbeiten wurden die straßenbegleitenden Birken durch das Anbringen von speziellem Einzelbaumschutz vor Fremdeinwirkungen geschützt. Im Anschluss an den Einbau der Schottertragschicht kann die Straße außerorts neu asphaltiert werden. Der erste Bauabschnitt umfasste eine Strecke von 1,3 Kilometern und dauerte etwa acht Wochen von Mitte September 2021 bis Mitte November 2021. Der Freistaat Bayern hat in den ersten Bauabschnitt etwa 700.000 Euro in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Staatsstraße investiert. Anfang März dieses Jahres hat die Erneuerung des zweiten Teilstücks der Verbindungsstraße zwischen Günztal und Kammeltal begonnen. Für die Bauarbeiten auf dem verbliebenen 2,7 Kilometer langen Streckenabschnitt muss die Staatsstraße rund vier Monate bis Juni voll gesperrt werden.

Radweg von Ichenhausen nach Ettenbeuren wird gesperrt

Nach den Osterfeiertagen steht innerorts in Ettenbeuren und am Radweg von Ettenbeuren nach Ichenhausen die Ertüchtigung der Asphaltdeckschicht an, weshalb der Radweg und die Ichenhauser Straße in Ettenbeuren gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft nördlich über Hochwang, Deubach und Wettenhausen. Radfahrer, die auf dem Kammeltalradweg unterwegs sind, werden ab Unterrohr über den Kirchweg, Sonnenstraße und Riedweg durch Ettenbeuren und zurück geleitet. Für Anwohner der Ichenhauser Straße in Ettenbeuren bleiben zunächst die Zufahrtsmöglichkeiten erhalten. In der Zeit, in der die neue Fahrbahndecke eingebaut wird, kann es tageweise zu Einschränkungen kommen. Darüber werden die Anwohner laut Staatlichem Bauamt gesondert informiert. (AZ)