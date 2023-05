Ichenhausen

vor 51 Min.

Evonik-Chef Christian Kullmann skizziert in Ichenhausen den Wandel

Plus Der Wirtschaftsboss sieht beim Synagogengespräch mit Rafael Seligmann in der industriellen Revolution große Innovationschancen für Deutschland.

Von Gertrud Adlassnig

Zum dritten Ichenhausener Synagogengespräch hatte Initiator Rafael Seligmann einen hochkarätigen Gast eingeladen: Christian Kullmann ist CEO des Weltkonzerns Evonik Industries mit Sitz in Essen und zudem Aufsichtsratsvorsitzender des BVB. Auch wenn das Synagogengespräch sich um dringlichste Entscheidungsfragen für den Industriestandort Deutschland drehen sollte, ließ es sich der Fußballfan nicht nehmen, seine Freude über den Spielausgang zwischen FCA und BVB zu zeigen. Mit spitzfindiger Ironie dankte er Ministerpräsident Söder dafür, dass er die Dortmunder Spieler auf den ersten Platz befördert habe. Denn, so Kullmann, Söders Aussage, die Dortmunder seien zu doof, um Meister zu werden, habe die Truppe aufs Äußerste motiviert und so den Sieg in Augsburg initiiert.

In einer ebenso kurzen wie kurzweiligen Vorstellung des Konzerns verdeutlichte der Vorstandsvorsitzende den spärlich in die Synagoge gekommenen Gästen, dass Evonik das Leben jedes normalen Menschen vom Aufstehen bis zur Nachtruhe begleite, und auch im medizinischen Bereich vielfache Hilfsmittel entwickle und bereitstelle. Evonik, das 500 Millionen in Forschung und Entwicklung investiert, stellt beispielsweise den Botenstoff her, mit dem unter anderem mRNA-basierte Corona-Impfstoffe in den Körper gebracht werden. Diese Lipide werden künftig allerdings nicht in der Bundesrepublik produziert. Man habe Gespräche mit der damaligen Bundesregierung geführt, aber auch mit anderen Staaten. Deutschland habe kein Interesse gezeigt, obwohl, versicherte Kullmann, Evonik nicht auf Subventionen aus war. "Ich bitte nicht, ich bettle nicht, ich biete an." Nun ist die Entscheidung gefallen, die Lipidproduktion wird der Konzert in den USA aufbauen.

