Evonik-Vorstandsvorsitzender Kullmann kommt nach Ichenhausen

Wie verändert die Energiewende den Industriestandort Deutschland? Das ist eine der zentralen Fragen des Synagogengesprächs mit CEO Christian Kullmann.

Im dritten Ichenhauser Synagogengespräch am Montag, 22. Mai, wird die Ökonomie in den Mittelpunkt gerückt. Mit Christian Kullmann, dem Vorstandsvorsitzenden von Evonik Industries, kommt ein Wirtschaftskapitän in das Haus der Begegnung, der ehemaligen Synagoge. Die Veranstaltung mit Moderator Rafael Seligmann beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries, kommt nach Ichenhausen zum dritten Synagogengespräch. Foto: Evonik Industries

Der Essener Chemiekonzern (übrigens Hauptsponsor der Borussia Dortmund GmbH) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Kullmann ist seit sechs Jahren CEO und war bis vergangenes Jahr zudem Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie.

Auf 18,5 Milliarden Euro beläuft sich der Konzernumsatz 2022

Im Fokus des Gesprächs stehen dringliche Fragen zum Industriestandort Deutschland im Zeichen der Energiewende. Kullmann ist als Entscheider aus der Wirtschaft auch gerne bereit, auf Fragen des Auditoriums einzugehen. Sein Konzern ist weltweit tätig und hat in 27 Ländern Produktionsanlagen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Mitarbeitenden bei 34.000, das ist ungefähr so viel wie die Einwohnerzahl Günzburgs und Krumbachs zusammengenommen. Der Konzernumsatz belief sich 2022 auf 18,5 Milliarden Euro. (AZ)