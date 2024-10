Familienstreit eskaliert in Ichenhausen

Ein Familienstreit ist am Mittwochabend in Ichenhausen eskaliert. Dabei wurde eine 18-Jährige verletzt und ein Auto mutwillig beschädigt. Laut Polizei kam es zwischen den Mitgliedern einer Familie – drei Frauen im Alter von 56, 39 und 18 Jahren, sowie einem 43-jährigen Mann – bereits im Vorfeld zu länger andauernden Streitigkeiten. Diese eskalierten am frühen Mittwochabend. Die 56-Jährige warf ein Glas nach der 18-Jährigen, wodurch sie eine Schnittverletzung unter dem linken Auge erlitt, die in der Notaufnahme des Krankenhauses Günzburg behandelt werden musste. Daraufhin holten die 39-Jährige und der 43-jährige eine Axt und eine Eisenstange aus ihrem Auto und schlugen gemeinschaftlich auf das Fahrzeug der 56-Jährigen ein, wodurch einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand. Durch die eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Günzburg konnten die Parteien getrennt werden, entsprechende Platzverweise und Kontaktverbote wurde ausgesprochen. Gegen die 56-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen die 39-Jährige und den 43-Jährigen wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

