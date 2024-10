Familienstützpunkt in Ichenhausen ist wieder besetzt

Nach längerer Suche ist es der gemeinnützigen Gesellschaft Pro Arbeit in Günzburg, dem Träger des Familienstützpunkts Ichenhausen, gelungen, mit Lea Weger wieder eine Fachkraft für diese Einrichtung einzustellen. Die Sozialpädagogin hat ihren Dienst in Ichenhausen Mitte September aufgenommen. Die 23-Jährige tritt die Nachfolge von Johanna Rolle an, die im Dezember 2023 ausgeschieden war. Seither wurde der Familienstützpunkt ohne Fachkraft durch den Fachbereich „Koordination Familienbildung und Familienstützpunkte“ beim Landratsamt Günzburg kommissarisch betrieben.

Weger hat an der Technischen Hochschule Augsburg den Studiengang Soziale Arbeit zum Bachelor of Arts belegt und im September dieses Jahres abgeschlossen. Vor und während der Zeit ihres Studiums absolvierte sie verschiedene Praktika unter anderem im Sozialen Dienst im Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg und im KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen. Ein weiteres Betätigungsfeld hat sie aktuell in der Offenen Ganztagsschule der Grundschule Burgau.

Im Familienstützpunkt stehen Elternkurse und offene Treffs auf der Agenda

Im Familienstützpunkt Ichenhausen organisiert sie in 15 Wochenstunden passgenaue Angebote zur Familienbildung und bietet diese auch selbst an. Elternkurse zu Erziehungsthemen, Kinderkurse, Vorträge und Referate und offene Treffs, wie das „Babycafé“ stehen schon auf der Agenda. Des Weiteren vermittelt der Familienstützpunkt Familienbildungs- und Unterstützungsangebote weiter und intensiviert die Vernetzung dieser Angebote.

Zu finden ist Lea Weger zu den Öffnungszeiten des Familienstützpunkts im zweiten Obergeschoss des Rathauses Ichenhausen (Montag 8 bis 10 Uhr, Dienstag 15 bis 17 Uhr und Mittwoch 8 bis 11 Uhr) oder nach vorheriger Absprache (Telefon 08223/4005-15). Unterstützt wird dieses Angebot durch den Landkreis Günzburg, der 75 Prozent der Personalkosten übernimmt. Die verbleibenden Personalkosten sowie die laufenden Unterhalts- und Sachkosten übernimmt die Stadt Ichenhausen. Betriebsträger des Familienstützpunktes ist die gemeinnützige Gesellschaft Pro Arbeit Günzburg. (AZ)