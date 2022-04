Ichenhausen

Familienstützpunkt in Ichenhausen will wieder Fahrt aufnehmen

Der Familienstützpunkt in Ichenhausen bietet Hilfe für Familien an.

Plus Nach einem "gefühlten Stillstand" im vergangenen Jahr soll es heuer in Günzburg wieder eine Reihe von Angeboten für Familien geben, plant der Familienstützpunkt.

Von Heike Schreiber

2021 war kein gutes Jahr für den Familienstützpunkt in Ichenhausen. Es herrschte gefühlt Stillstand, gleich mehrere Krisen auf einmal kamen zusammen: Neben dem zweiten Pandemiejahr in Folge mit Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen sorgte ein Brand am Familienstützpunkt für Unruhe. Das Büro musste ausgelagert werden, die Fachkraft durfte aufgrund ihrer Schwangerschaft nur noch im Homeoffice arbeiten, das Büro war telefonisch nicht mehr erreichbar. Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen soll es am Familienstützpunkt wieder bergauf gehen. Sozialpädagogin Anne Jäger stellte im Stadtrat vor, was für heuer geplant ist.

