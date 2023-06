Ichenhausen

12:00 Uhr

Familienvater fordert Temporeduzierung beim Kindergarten in Oxenbronn

Plus Nach zwei Unfällen im Kreuzungsbereich in Oxenbronn reicht es einem Anlieger. Er hätte gerne, dass die Stadt eine verkehrsberuhigte Zone anordnet. Warum das nicht geht.

Von Heike Schreiber

Zweimal hat es heuer schon im Kreuzungsbereich der Ulmer Straße im Stadtteil Oxenbronn in unmittelbarer Nähe des Kindergartens gescheppert. Einem Anlieger war das zu viel, er wandte sich an die Stadt Ichenhausen und stellte den Antrag, in diesem Streckenabschnitt einen verkehrsberuhigten Bereich einzuführen. Vor zwei Jahren hatte die Stadt schon einmal eine Diskussion darüber geführt, damals aber auf eine Geschwindigkeitsreduzierung verzichtet und sich für das Schild „Achtung Kinder“ mit Zusatzzeichen „Kindergarten“ entschieden.

Der Anlieger hakte bei der Stadt nach, weshalb in diesem Streckenabschnitt noch immer kein verkehrsberuhigter Bereich eingeführt wurde. Wie er in seinem Antrag schrieb, sei genau an der Unfallstelle der direkte Zugang zum Kindergarten, und auch einige Kinder liefen auf dem Schulweg dort vorbei. Seiner Einschätzung nach kommt es in diesem Bereich mindestens einmal jährlich zu einem Verkehrsunfall, so gut wie immer werde der Bereich des Gehweges in den Gefahrenbereich mit hineingezogen. Bürgermeister Robert Strobel erklärte in der jüngsten Sitzung, dass sich die Stadt wegen der Verkehrsunfälle genauer bei der Polizeiinspektion erkundigt und erfahren habe, dass beide Unfälle weder durch ein Gefahrenzeichen „Kinder“ noch durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung hätten verhindert werden können. Einmal sei ein Fahrzeug durch Unachtsamkeit in der Kurve zu weit nach links geraten und dabei in das entgegenkommende Fahrzeug gefahren. Im zweiten Fall habe ein Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtet.

