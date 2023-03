Ichenhausen

12:30 Uhr

Firma Creaton darf auch nachts Ziegelpaletten vom Gelände abfahren

Die Firma Creaton in Autenried darf künftig auch nachts auf ihrem Betriebsgelände Ziegelpaletten mit einem Gabelstapler abtransportieren lassen.

Plus Die Stadt stimmt dem Antrag des Unternehmens in Autenried zu. Was Creaton unternimmt, damit die Nachbarschaft sich nicht gestört fühlt.

Von Heike Schreiber

Die Firma Creaton in Autenried möchte künftig auf ihrem Betriebsgelände nicht nur untertags Ziegelpaletten hin- und hertransportieren, sondern auch die ganze Nacht hindurch. Weil es dafür eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung braucht, landete der Antrag dafür jetzt auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses. Dritter Bürgermeister Hubert Schuler ( CSU) gab zu bedenken, dass es vor einigen Jahren Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen Lärms gegeben habe. Man müsse unbedingt vermeiden, dass die Anwohner durch die neuen Pläne der Firma belästigt würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen