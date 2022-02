Firmenschild und Beleuchtung an Friseursalon in Ichenhausen gestohlen

Ein kurioser Diebstahl beschäftigt die Polizeiinspektion Günzburg: Fassadenleuchten und ein Firmenschild fehlen an der Fassade eines Friseursalons in Ichenhausen.

Was die Leute doch alles brauchen können: Drei Fassadenleuchten und ein Firmenschild stahlen bislang unbekannte Personen zwischen Donnerstag und Freitag an einem Friseursalon in der Marktstraße in Ichenhausen. Beim Abmontieren der Gegenstände wurde laut Polizei auch die Fassade beschädigt.

Firmenschild eines Friseurs in der Ichenhauser Marktstraße gestohlen

Der entstandene Materialschaden beträgt etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)