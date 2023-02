Flucht vor Polizeikontrolle in Ichenhausen: Auto prallt in Hauseck

Zu Fuß ist ein Autofahrer in Ichenhausen vor der Polizei geflüchtet, nachdem er mit seinem Wagen in ein Haus gefahren war. Er wollte nicht kontrolliert werden.

In Ichenhausen wollte eine Streifenbesatzung der Polizei am Freitagabend im Stadtgebiet nahe der Heinrich-Sinz-Straße ein Auto zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer wollte das nicht und flüchtete mit seinem Wagen. In der Von-Roth-Straße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hauseck. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Nach derzeitiger Schätzung beläuft sich der durch den Unfall eingetretene Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers dauern an. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)