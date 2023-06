Ichenhausen

Franz Zenker fordert Landrat auf, "dass er das Bauamt in Schwung bringt"

Plus Die Stadt Ichenhausen muss auf Verlangen des Landratsamts einen Bebauungsplan wegen einer Dachfarbe ändern. Das bringt den Zweiten Bürgermeister in Rage.

Franz E. Zenker ist bekannt für seine klaren Worte. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses redete Ichenhausens Zweiter Bürgermeister ( Freie Wähler) Tacheles und sparte nicht mit Kritik am Landratsamt. Grund war der Bebauungsplan Gewerbegebiet Deubach Ost, den die Stadt Ichenhausen auf Verlangen der Behörde ändern musste. Der sollte her, weil ein Unternehmen das Firmendach nicht in den zulässigen Rottönen, sondern in grauen Farben eindecken wollte. Zenker fand es "ein Unding", dass wegen einer Dachfarbe ein kompletter Bebauungsplan auf den Kopf gestellt werden müsse. Er bezeichnete die Behörde als "kleinlich" und sieht Landrat Hans Reichhart in der Pflicht.

Wäre es nach der Stadt Ichenhausen gegangen, hätte eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans vollkommen ausgereicht. Aus Sicht der Stadt sprach nichts dagegen, statt einer roten Dachfarbe eine graue einzusetzen. Genauso gingen die Unterlagen einst ans Landratsamt weiter. Die Behörde verlangte daraufhin aber, den Bebauungsplan neu aufzustellen, da das zulässige Farbspektrum der Dacheindeckung erweitert werden müsse. Das tat der Bau- und Umweltausschuss im Februar. Der Entwurf der Satzung lag einen Monat lang im Rathaus aus, das Ingenieurbüro beteiligte laut Bürgermeister Robert Strobel zwei Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren. Der Kreisheimatpfleger des Landkreises habe keine Stellungnahme abgegeben, das Landratsamt schon, habe aber keine Anregungen vorgebracht. Von der Öffentlichkeit seien gar keine Anregungen gekommen, betonte der Bürgermeister.

