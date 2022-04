Frau fährt in Baustellenbereich: Arbeiter rastet aus und schlägt ihr ins Gesicht

Weil eine Autofahrerin in einen Baustellenbereich in Ichenhausen gefahren ist, rastet ein Arbeiter aus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Vorfall.

Völlig überreagiert hat am Freitagmorgen ein Mann auf einer Baustelle in Ichenhausen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 8.20 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto den Baustellenbereich in der Ettenbeurer Straße, um eine anliegende Zahnarztpraxis aufzusuchen. Dabei wurde sie von einem Arbeiter der Baustelle angesprochen und aufgefordert, mit ihrem Fahrzeug zu wenden. Im Verlauf des weiteren Gesprächs beleidigte der Arbeiter die Frau und schlug ihr im Anschluss mit der Faust ins Gesicht. Die 29-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum bis dato unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)