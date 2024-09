Frau vergisst Essen auf dem Herd und löst Einsatz aus

Ein vergessener Topf auf dem Herd einer alten Frau erzeugte am Dienstagmittag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in Hochwang. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr starker Rauch in der Alois-Burger-Straße gemeldet. Die Feuerwehr Günzburg und Ichenhausen und die Streifenbesatzung der Polizei Günzburg konnten jedoch schnell entwarnen. Laut Polizeiangaben wurde der Rauch durch eine 79-jährige Anwohnerin erzeugt, die einen Topf mit Essen auf dem Herd vergaß. Dieses verbrannte und es entwickelte sich starker Rauch. Für die Frau folgt nun ein Bußgeld, so die Polizeiinspektion Günzburg. (AZ)

