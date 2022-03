Frau wird in Ichenhausen auf dem Heimweg ins Gesicht geschlagen

Attackiert wird die 45-Jährige von mindestens einem Täter. Die Frau wird dadurch leicht verletzt.. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 45 Jahre alte Frau lief in Ichenhausen am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr nach Hause. Dabei wurde sie in der Straße Am Boschhorn durch mindestens einen unbekannten Täter in das Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der Polizei liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Täterbeschreibung vor.

Polizei sucht Zeugen für Attacke auf Frau in Ichenhausen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)