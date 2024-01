Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen zieht Bilanz für das Jahr 2023

Die Stützpunktwehr vermeldet 131 Einsätze und konnte die Zahl ihrer aktiven Mitglieder steigern. Bei der Dienstversammlung gab es einige Beförderungen.

51 Übungs- und Ausbildungstermine mit insgesamt 1498 Stunden, 131 Einsätze mit 2598 Stunden und eine Steigerung der Aktiven-Zahl auf 62. So lautet die eindrucksvolle Bilanz des Kommandanten Ralf Berchtold für die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen, eine von fünf Stützpunktwehren des Landkreises, für das Jahr 2023 im Rahmen ihrer Dienstversammlung im vollbesetzten Saal des Gasthauses Adler. Das Einsatzspektrum der Wehr teilte sich in 101 technische Hilfeleistungen, davon 13 Verkehrsunfälle, und 30 Brandeinsätze auf. Berchtold ist froh, dass keiner seiner Aktiven bei den Einsätzen zu Schaden gekommen ist. Das führte er auch auf die hohe Teilnahme an den Übungen zurück.

Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus sollen bis Juni abgeschlossen sein

Der Kommandant freute sich, dass der für die Stadt aufgestellte Feuerwehrbedarfsplan mit dem Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses umgesetzt und bis Juni abgeschlossen sein wird. "Ein Provisorium jagte im letzten Jahr das nächste. Täglich wechselnde Stellplatzeinteilungen aufgrund der Baustelle erforderten jede Menge Disziplin und Verständnis bei Euch aktiven Einsatzkräften – und das habt ihr aufgebracht", lobte er seine Mannschaft.

Die bereits in Betrieb genommenen Atemschutzwerkstatt sei ein Riesengewinn für alle Feuerwehren im Gebiet der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen. Außerdem informierte Berchthold die Mitglieder, dass ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft und voraussichtlich im Juli ausgeliefert wird. Ebenfalls stellte Kommandant während der Dienstversammlung fest, dass eine Halbtagsstelle nicht mehr für die Aufgaben des Gerätewarts in ihrer Wehr ausreicht.

Kreisbrandmeister Benjamin Pohl lobt die Arbeit der Stützpunktwehr

Kreisbrandmeister Benjamin Pohl dankte den Feuerwehrleuten für ihr fachkundiges und engagiertes Wirken. "Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf ihre Wehr verlassen und sind gut geschützt", sagte Pohl und verwies auf den guten Ausbildungs- und Fortbildungsstand. Höhepunkt des Ausbildungsprogramms 2023 sei das Training für Atemschutzgeräteträger unter Realbedingungen gewesen. Im Rahmen der Versammlung beförderte Berchtold Stefanie Böck, Yasi Kabasakal, Marcel Stempfle und Felix Stempfle zur Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise Oberfeuerwehrmann sowie Adele Drotleff zur Hauptfeuerwehrfrau. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Alexander Stempfle geehrt.

Auch Bürgermeister Robert Strobel lobte die Feuerwehrleute für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Insbesondere, da der Um- und Erweiterungsbau für die Wehr viel Aufwand und Einschränkungen bedeutete. Der Bürgermeister hob besonders die Jugendarbeit der Ichenhauser hervor, denn die Jugendfeuerwehr zählte im vergangenen Jahr 15 und die Kinderfeuerwehr 19 Mitglieder.

Stabile Mitgliederzahlen und Zuwachs beim Fanfarenzug der Ichenhauser Wehr

In der anschließenden Mitgliederversammlung verkündete Vereinsvorstand Alexander Stempfle mit 280 Feuerwehrleuten eine gleichbleibend hohe Mitgliederzahl. Der Fanfarenzug der Ichenhauser Wehr hat Zuwachs bekommen, mit 20 Musikanten begleitete die Gruppe im Jahr 2023 verschiedene Veranstaltungen. Der Kassenbericht zeigte die solide finanzielle Basis des Feuerwehrvereins auf, weswegen die Entlastung der Vorstandschaft einstimmig erfolgte.

Die Wahlen brachten einige wenige Veränderungen hervor. Wie bisher führen Alexander Stempfle und Gerhard Gropper den Verein als erster und zweiter Vorsitzender, Monika Schorer agiert als Kassiererin und Ralf Titze als Schriftführer. Als Beisitzer wiedergewählt wurde Herr Thomas Käufl, neue Beisitzer sind Marcel Stempfle und Thomas Hillmann. Zur zweiten Vertrauensperson bestimmten die Mitglieder Cordula Pohl.

Geehrt für ihre Vereinstreue wurden für 10 Jahre Schreiber Stanley, Stöckle Markus, Suscenko Denis, Grundler Sven, Handrich Adrian, Handrich Janek, Hornung Maximilian, Meyer Wilfred, Rotter Bejamin, Sadikov Arthur und Kwiaton Oliver, für 25 Jahre Stempfle Ursula und Korisansky Michael, für 40 Jahre Ralf Renftle, für 60 Jahre Madel Arthur und Robert Mussinger. (AZ)