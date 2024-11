Fremder Mann spricht Mädchen auf ihr Haustier an

Ein zunächst unbekannter Mann hat am Mittwochmittag in Ichenhausen eine Fünfjährige auf ihren Hund angesprochen. Sie befand sich laut Polizei gegen 12.15 Uhr im Garten eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße. Der 38-jährige Vater, welcher in dem Moment in der Hofeinfahrt stand, wurde auf die Situation aufmerksam. Der Mann ging daraufhin zu seinem Pkw und fuhr davon. Der Vater der Fünfjährigen folgte dem Fahrzeug, um sich das Kennzeichen zu notieren. Nachdem der Unbekannte schließlich in eine Sackgasse gefahren war, stellte ihn der 38-Jährige zur Rede. Der 21-Jährige gab glaubwürdig an, sich lediglich für den Hund der Familie interessiert zu haben. Da die Angaben des jungen Mannes stimmig waren, traf die Polizei keine weiteren Maßnahmen. (AZ)

