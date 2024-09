Frontalzusammenstoß: Unfallverursacherin schwer verletzt

Aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Ichenhausen auf die Gegenfahrbahn der Günzburger Straße. Es kam dadurch zu einem schweren Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, wodurch die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)