Ichenhausen

18:00 Uhr

Funktioniert die WG zwischen einer 86-Jährigen und einer 38-Jährigen noch?

Anneliese Plepla, 86, und Anita Vogel, 38, leben seit einem Jahr in Ichenhausen in einer Wohngemeinschaft. Sie genießen es beide, wenn sie zusammensitzen und ein Schwätzchen halten können.

Plus Seit einem Jahr lebt Rentnerin Anneliese Plepla mit Untermieterin Anita Vogel in Ichenhausen unter einem Dach. Klappt das Zusammenleben der zwei Generationen?

Von Heike Schreiber

Diese zwei Frauen haben vor einem Jahr einen ungewöhnlichen Schritt gewagt und vermutlich für eine Premiere im Landkreis Günzburg gesorgt: Ohne sich vorher zu kennen, haben sich Anneliese Plepla, 86, und Anita Vogel, 38, im Herbst vergangenen Jahres entschlossen, eine Wohngemeinschaft in Ichenhausen zu gründen. Bei einem ersten Gespräch mit unserer Zeitung, kurz nachdem die junge Frau als Untermieterin ins Haus der Rentnerin eingezogen war, schienen sich die zwei bestens zu verstehen. Beide schwärmten in höchsten Tönen voneinander. Doch wie sieht es ein Jahr später aus, funktioniert das Modell noch immer so gut? Und hat es im Landkreis vielleicht sogar weitere Nachahmer gefunden?

Das zweite Treffen mit den Frauen findet erneut in der Küche von Anneliese Plepla statt. Die Rentnerin hat schon den Tisch gedeckt, Teetassen und süße Stückchen bereitgestellt. Ihre Mitbewohnerin Anita Vogel hat ihr gegenüber Platz genommen. Die zwei lächeln sich an, ihr Umgang wirkt vertraut, harmonisch. Plepla sagt: "Wir werden oft gefragt, ob wir noch beieinander sind." Es falle sofort auf, wenn sie alleine in Ichenhausen unterwegs sei. "Bei uns klappt es aber wunderbar, gell Anita?" Die nickt und ergänzt: "Wir hatten noch nie eine Meinungsverschiedenheit. Das glaubt uns keiner."

