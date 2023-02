Mann prallt bei Unfall in Ichenhausen mit Kopf gegen Transporter

Ein 28-Jähriger übersieht, als er in Ichenhausen die Günzburger Straße überqueren will, einen Kleintransporter. Warum der Mann danach sehr schnell versorgt wird.

In Ichenhausen in der Günzburger Straße ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Fußgänger. Gegen 13.45 Uhr wollte ein 28-jähriger Mann zu Fuß die Straße überqueren. Dabei übersah er den Kleintransporter eines 22-Jährigen, der sich von links näherte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen Fahrzeug und Person. Der Fußgänger prallte mit seinem Kopf gegen die A-Säule des Kleintransporters und wurde zurück auf den Gehweg geschleudert. Nach derzeitigem Stand, so die Polizei am Samstagmittag, erlitt er eine Kopfplatzwunde sowie eine Prellung. Zufälligerweise fuhr eine Rettungswagenbesatzung am Unfallort vorbei und konnte gleich Erste Hilfe leisten. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 28 Jahre alte Fußgänger alkoholisiert war. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro. Gegen den Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)