Gäste aus den Partnerstädten beim Stadtfest in Ichenhausen

Anlässlich des Stadtfestes begrüßte der Partnerschaftsverein Ichenhausen Freunde aus den beiden Partnerstädten Valeggio sul Mincio und Changé/St. Germain le Fouilloux. Die italienischen Gäste wurden im Hotel „Nice“ bei einem Aperitif herzlich empfangen, bevor die mitgereisten 27 Jugendlichen der „Performance Education School “ und ihre Begleitpersonen im Sportheim Ichenhausen ihr Domizil bezogen. Die französichen Freunde waren ausschließlich in Gastfamilien untergebracht.

Am Freitag begann die Begegnung von 135 Menschen dreier Nationen bei dem bereits traditionellen Festabend im Musikheim Hochwang. Kulinarische Köstlichkeiten bei Musik und Tanz standen dabei auf dem Programm. Der Samstag stand voll im Zeichen des Stadtfestes. Nach dem Festeinzug mit zahlreichen Fahnenabordnungen, Vereinen, einer Musikkapelle und einer bunten Kinderschar mit ihren Luftballons folgte der traditionelle Bieranstich. Diese ehrenvolle Aufgabe durfte in diesem Jahr Jean Michel Tougeron, der Präsident des französischen Komitees erledigen. Die französischen Freunde verwöhnten die Gäste das ganze Wochenende wieder mit frischen Austern, Muscadet und Champagner. Insgesamt 1000 Austern wurden dabei verkostet. Die italienischen Freunde verkauften, die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Tortellini und den Käse aus Vallegio. Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend begeisterten die 27 Lufttänzerinnen mit ihrer Trainerin Erica Bertaiolas die Stadtfestbesucher mit ihrer atemberaubenden Tuch-Akrobatik. Danach machten sich die Italiener auf die Heimreise. Die französischen Freunde verlängerten ihren Aufenthalt, um am Schwörmontag das "Nabada" in Ulm bei schönem Nachmittagswetter zu genießen. Ein Fest mit drei Nationen ging zu Ende -und war wie immer ein Erlebnis für alle.

