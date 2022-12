Ichenhausen

Glatte Straße löst Unfall in Ichenhausen aus

Wegen einer glatten Straße kam ein Auto in Ichenhausen nicht rechtzeitig zum Stehen.

Am Freitagmorgen hat es in der Hochwanger Straße in Ichenhausen gekracht. Schuld war laut Polizei die Straßenglätte.

Am Freitag befuhr eine 30-Jährige gegen 8 Uhr mit ihrem Auto die Hochwanger Straße. An der Einmündung zur Günzburger Straße musste sie verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende 31-jährige Autofahrer bremste zwar ebenfalls ab, geriet laut Polizei jedoch aufgrund der Straßenglätte ins Rutschen und fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Der Unfallschaden beträgt etwa 200 Euro. (AZ)

