Grüne gründen neuen Ortsverband Kammeltal/Ichenhausen

Die Grünen im Landkreis Günzburg haben einen weiteren Ortsverband (OV). Ende Mai rief die Partei den OV Kammeltal/Ichenhausen ins Leben. Im neu gewählten Vorstand engagieren sich Gabi Bremicker und Lukas Neudeck als Vorsitzende sowie Susanne Kilian als Schriftführerin. Als Beisitzer agieren Dominik Rauscher, Reinhold Kilian und Alexander Ohgke – zugleich Stadtrat in Ichenhausen.

Die Motivation zur Gründung des Ortsverbands liegt laut Kreis- und Ortsverbandssprecher Neudeck neben dem Mitgliederzuwachs vor Ort in den aktuellen Herausforderungen für die Region: "Die Verkehrslage, insbesondere die geplante Umfahrung der B16 Ost, beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Wir setzen uns gegen die geplante Trasse ein, weil sie erstens zu teuer ist, zweitens zu viel Fläche beansprucht und drittens weiteren Verkehr anziehen wird. Stattdessen wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nach Möglichkeiten zur Entlastung suchen und auch den öffentlichen Nahverkehr dabei mitdenken." Weitere inhaltliche Schwerpunkte seien die Energieversorgung, der Schutz vor Extremwetterereignissen sowie eine langfristig gesicherte medizinische Versorgung. Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer begleitete die Neugründung und sagte im Nachgang an die Versammlung: „Wir Grüne wollen das Ohr nah bei den Menschen haben und mit ihnen ganz lokal ins Gespräch kommen. Mit unserem sechsten Ortsverband im Landkreis stärken wir nicht nur unsere Strukturen, ich sehe uns auch in Hinblick auf die Kommunalwahl 2026 gut aufgestellt."

