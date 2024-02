Ichenhausen/Günzburg

06:30 Uhr

Lernzirkel Judentum findet zum 25. Mal in Ichenhausen statt

Der Lernzirkel des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg findet zum 25. Mal in Ichenhausen statt.

Plus Dossenberger-Gymnasiasten haben in 25 Jahren mehr als 25.000 Grundschulkindern jüdisches Leben und Glauben nahegebracht. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.

Von Rebekka Jakob

Grundschulkinder lernen von Neuntklässlern: Dieses Erfolgskonzept hat im Landkreis seit 25 Jahren beim Lernzirkel Judentum Bestand. Tausende Viertklässlerinnen und Viertklässler aus dem Kreis Günzburg haben über die Jahre durch die Gymnasiasten des Günzburger Dossenberger-Gymnasiums jüdisches Leben, jüdische Geschichte und jüdische Kultur erfahren. In diesem Jahr feiert anlässlich der Woche der Brüderlichkeit der Lernzirkel Judentum mit zwei besonderen Veranstaltungen sein 25. Jubiläum.

Im Jahre 2000, zum ersten Lernzirkel spielte Susanne Weinhöppel zum Auftakt in der Synagoge in Ichenhausen bei einem „Jiddischen Liederabend zur Harfe“. Die Jahreschronik vermerkte: „Voll zarter Ironie und Verspieltheit erzählte sie zu ihrem virtuosen Harfenspiel Geschichten von Menschen und ihren Träumen. Sie berichtete von Lebenslust, Kampf, Trauer und Sehnsucht einer fast ausgelöschten Kultur in jiddischer Sprache“.

