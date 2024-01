Zwei Unfälle, drei Verletzte: Autos stoßen zusammen

In Ichenhausen und Günzburg kommt es am Donnerstag zu Unfällen. Beides mal werden Personen verletzt, allerdings nicht schwer.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr an der Einmündung der Ettenbeurer in die Günzburger Straße in Ichenhausen gekommen. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin wollte, so die Polizei, aus der Ettenbeurer Straße kommend nach links abbiegen. Hierbei schätzte sie aber die Entfernung zum Pkw eines 53-Jährigen falsch ein, der auf der Günzburger Straße in Richtung Günzburg unterwegs war. Die Frau fuhr los, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach dem Unfall klagte der 53-Jährige laut Polizeibericht über Nackenschmerzen, ein Rettungsdienst war aber nicht erforderlich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Auch in Günzburg kommt es zum Unfall mit hohem Schaden

Außerdem kam es ebenfalls am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Ampelkreuzung der Tulpen- mit der Augsburger Straße in Günzburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Als ein 74-jähriger Pkw-Fahrer auf der Augsburger Straße stadteinwärts fuhr, missachtete er laut Polizei das für ihn geltende Rotlicht der Geradeausspur Richtung Innenstadt. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung, vom Zubringer der B16 kommend nach rechts in die Augsburger Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Unfallbeteiligte klagten nach dem Unfall über Nacken- beziehungsweise Schulterschmerzen. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. (AZ)