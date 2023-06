Handbremse vergessen: Frau wird fast eingequetscht

Eine 37 Jahre alte Frau hat vergessen, die Handbremse ihres Wagens anzuziehen, und ist danach von ihrem eigenen Auto verletzt worden.

Ein ungewöhnliches Unfallerlebnis ereignete sich am gestrigen Nachmittag in Ichenhausen. Wie die Polizei mitteilte, vergaß eine 37-jährige Frau beim Aussteigen aus ihrem Audi Q7 die Handbremse anzuziehen. Da das Gelände in der Neuen Bahnhofstraße abschüssig ist, musste sie zusehen, wie der Q7 ins Rollen geriet und sich in Bewegung setzte.

Fahrerin verletzt sich beim Versuch das Auto zu stoppen

Die Fahrerin versuchte daraufhin zurück in ihr Auto zu gelangen, wurde bei diesem Versuch jedoch zwischen der Hauswand der Musikschule und ihrem Fahrzeug seitlich leicht eingeklemmt. Somit scheiterte ihr Versuch, das Auto zu stoppen. Der Audi rollte weiter quer über eine Fahrbahn in den Zaun eines gegenüberliegenden Grundstückes. Erst hierdurch kam das Fahrzeug zum Stehen. Insgesamt entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Frau musste zur Abklärung ihrer Schürf-Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)