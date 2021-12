Handkreissäge in Ichenhausen von Ladefläche gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls vor einem Wohnanwesen an der Aberthamer Straße in Ichenhausen. Dort ist eine Kreissäge entwendet worden.

Am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr hat ein Hausmeister Reparaturarbeiten in einem Wohnanwesen an der Aberthamer Straße in Ichenhausen erledigt. Hierfür stellte er sein Fahrzeug mit offener Ladefläche vor dem Anwesen ab.

Kreissäge im Wert von 200 Euro in Ichenhausen gestohlen

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass eine Handkreissäge im Wert von circa 200 Euro von der Ladefläche gestohlen worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)