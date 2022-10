Hans-Maier-Realschule Ichenhausen erhält Berufswahl-Siegel

Ichenhauser Schülerinnen und Schüler werden optimal auf den Start ins Berufsleben vorbereitet. Für das erfolgreiche Konzept wurde die Schule nun ausgezeichnet.

Als eine von 55 Schulen in vier Regierungsbezirken Bayerns hat die Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen mit dem Berufswahl-Siegel eine Auszeichnung für herausragende Projekte und Angebote zur Berufsorientierung erhalten. Die Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen legt neben der innerschulischen fachschafts-übergreifenden Zusammenarbeit viel Wert auf eine Vernetzung mit unterschiedlichsten außerschulischen Partnern. Als einzige Schule in Schwaben nimmt sie außerdem an der bundesweit angelegten Offensive für die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) "Leistung macht Schule" teil.

Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Profis bekommen, die eigenen Talente kennenlernen – damit junge Menschen eine gute Entscheidung hinsichtlich ihrer Berufswahl treffen, sollten sie eine möglichst vielfältige Unterstützung erhalten. "Junge Menschen bei der Wahl ihres Berufs zu unterstützen, ist von entscheidender Bedeutung für deren Zukunft. Auch für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft", sagt Michael Mötter, stellvertretender Geschäftsführer des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw), dem Träger der Initiative in Bayern.

Großes Netzwerk mit Unternehmen aus der Region

Für die Hans-Maier-Realschule ist es die erste Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel. "Die berufliche Orientierung ist für uns eine Herzensangelegenheit", sagt Schulleiter Christian Pfeifer. "Bereits ab der fünften Klasse beobachten wir die Neigungen und Interessen unserer Schülerinnen und Schüler sehr genau und diskutieren in verschiedenen Gremien immer wieder deren Leistungen", erklärt Pfeifer. Ziel sei es, den späteren Übertritt ins Berufsleben oder an eine andere weiterführende Schule optimal zu gestalten. Das Angebot zur Unterstützung müsse so vielfältig sein, wie es auch die jungen Menschen sind. Um so viele Berufsfelder wie möglich abzudecken, pflege die Realschule ein großes Netzwerk zu außerschulischen Partnern, die aus dem regionalen Umfeld kommen. Zu Handwerk, Industrie, Verwaltung oder auch sozialen Einrichtungen.

Zur Berufsorientierung gehören auch unterschiedlichste Praktika. Eine besondere Förderung erfahren Schülerinnen an der Hans-Maier-Realschule bereits am Ende der fünften Jahrgangsstufe. Gezielt werden Schülerinnen und Schüler beraten, um sie für die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsinitiative "Leistung macht Schule" zu gewinnen. Dabei stellt das Projekt "Individuelle Förderung durch Mentoring" den zentralen Baustein dar, bei dem MINT-interessierte Schülerinnen von der Universität Regensburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bei einem eigenen Forschungsprojekt begleitet werden.

Ichenhauser Realschule hat ein eigenes Konzept entwickelt

"Für uns ist wichtig, dass die ausgezeichneten Schulen nicht nur eine Anerkennung für ihr Engagement erhalten, sondern auch eine detaillierte Rückmeldung", sagt Oliver Grgevcic, Leiter Personalbetreuung und stellvertretender Personalleiter der Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG. Er ist einer von über 200 Jurorinnen und Juroren, die über die Vergabe des Siegels entscheiden. Dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Schule und Wirtschaft, aus der Elternschaft, der Agentur für Arbeit, den Kammern und Universitäten. "Wir sind begeistert von der Vielfalt der Angebote, die die Schulen auf die Beine stellen, um ihre Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen", lobt Grgevcic. Dabei sei es wichtig, die individuellen Bedürfnisse der Schulgemeinde und des Umfeldes zu berücksichtigen und ein eigenes Konzept zu entwickeln. All dies habe die Ichenhauser Realschule erfüllt.

Das Berufswahl-Siegel soll die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen dauerhaft sichern. Zu den Förderern des Projektes zählen neben dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die Interessengemeinschaft Selbstständiger, Unternehmer und freiberuflich Tätiger (ISU) sowie das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw). (AZ)