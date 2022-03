Ichenhausen

vor 55 Min.

Hausfassade in Ichenhausen wurde beschädigt

In Ichenhausen ist eine Hausfassade beschädigt worden.

Offenbar ist der Beschädigung einer Fassade in Ichenhausen ein Streit vor dem Haus an der Günzburger Straße in Ichenhausen vorausgegangen.

Die Fassade eines Wohnhauses an der Günzburger Straße in Ichenhausen ist in der Nacht auf Dienstag beschädigt worden. Mutmaßlich hat ein bislang unbekannter Täter gegen die Hausfassade geschlagen und diese dabei beschädigt, meldet die Polizei. Hausfassade in Ichenhausen möglicherweise nach Streit beschädigt In der Nacht hatte der Eigentümer einen verbalen Streit vor seinem Anwesen wahrgenommen. Mutmaßlich steht dieser im Zusammenhang mit der Beschädigung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)

Themen folgen