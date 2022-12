Ichenhausen-Hochwang

vor 49 Min.

Geplantes Baugebiet in Hochwang: Stadt weist Vorwürfe der Anlieger zurück

Plus Die Anlieger des Zedernwegs haben sich schriftlich bei der Hochwanger Verwaltung über das Bauprojekt beschwert. Jetzt nimmt Bürgermeister Robert Strobel dazu Stellung.

Von Heike Schreiber

15 Parteien hatten einst im Hochwanger Zedernweg gebaut, galt doch die Fläche vor ihren Grundstücken als unbebaubar. Jetzt fühlen sie sich von den Plänen der Stadt überrumpelt, die in Hochwang zwei neue Baugebiete realisieren will, eines davon direkt angrenzend an ihre Grundstücke. Weil sie das nicht klaglos hinnehmen wollen, haben sich die Anlieger mit einem von ihnen allen unterzeichneten Brief an die Stadt gewandt und fordern eine Stellungnahme. Bürgermeister Robert Strobel teilt auf Nachfrage mit, dass ihn das Schreiben erst am Montag erreicht habe und zuvor niemand bei ihm im Rathaus vorstellig geworden sei. Zu den Vorwürfen äußert er sich gegenüber unserer Redaktion schriftlich und betont: "Anders als im Anschreiben und Zeitungsartikel der Stadt vorgeworfen, wird dieses Baugebiet nicht in einer Hauruck-Aktion bis zum Jahresende 2022 durchgedrückt."

