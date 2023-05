Ichenhausen-Hochwang

Heilig Kreuz in Hochwang wird nach Sanierung zum wahren Schmuckstück

Plus Weihbischof Anton Losinger feierte mit einem Pontifikat die Fertigstellung der renovierten Kirche in Hochwang. Für die Sanierung wurde viel Geld in die Hand genommen.

Von Sandra Kraus

Ein festliches Pontifikalamt mit Weihbischof Anton Losinger setzte den Schlusspunkt unter die umfangreichen Sanierungen der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Hochwang. Nicht nur der Kirchenchor Deubach-Oxenbronn jubilierte in seinen Liedern, auch den vielen Kirchenbesuchern war die Freude deutlich anzumerken. Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden und fast 900.000 Euro wurden in die Kirche, die vom erst 30-jährigen Baumeister Joseph Dossenberger unter Verwendung von Teilen der Vorgängerkirche quasi als Erstlingswerk erbaut und 1751 geweiht worden war, investiert. Wir erläutern, welche Arbeiten angefallen sind, wie die Renovierung finanziert wurde und wie lange sie dauerte.

Mit einem festlichen Pontifikalamt mit den Zelebranten Weihbischof Anton Losinger, Pfarrer Frank Geilich und Roland Buchenberg, sowie Kaplan Pater Binu Kachappilly wurde die Heilig Kreuz Kirche in Hochwang nach ihrer Sanierung wieder geweiht. Foto: Sandra Kraus

Mit 585.000 Euro beteiligte sich die Diözese Augsburg, Geld gab es von der Stadt Ichenhausen (29.790 Euro), dem Landkreis Günzburg (26.100 Euro) und verschiedenen Stiftungen. Mit 141.113 Euro brachte Heilig Kreuz selbst eine große Summe ein, dazu kamen Spenden in Höhe von 30.156 Euro. Aktuell sind noch 9.000 Euro offen, weitere Spenden wären gut. Ausgegeben wurde das Geld für Zimmerleute und Dachdecker, für Spengler-, Putz- und Stuckarbeiten, für Gerüstbau und Maler, für Architekten und Statiker, für Arbeiten an Uhr und Orgel. Ein Jahr wurde in der Kirche gearbeitet. Kirchenpfleger Herbert Gelfert kümmerte sich um „seine“ Heilig Kreuz Kirche und packte zusammen mit einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern aus dem Dorf an. Die Kirche wurde von ihnen 2022 nach Ostern ausgeräumt und jetzt wieder eingeräumt. Unter Anleitung der Kirchenmaler wurden die Innenwände vom Gerüst aus mit einem Schwamm abgewaschen und gereinigt, die Fenster und im Endeffekt die komplette Kirche geputzt. Selbst die über 90-jährige Hedwig Wolf war mit dem Schwamm hoch oben bei der vorsichtigen Reinigung der Langhausdecke mit ihren Fresken dabei. Auch Pfarrer Frank Geilich und Kaplan Pater Binu Kachappilly arbeiteten mit Staubsauger, Putzeimer und Lappen auf dem Gerüst. Es galt Geld zu sparen.

