Hochwangs langjähriger Kommandant verabschiedet sich nach 18 Jahren

German Beh hat die Hochwanger Feuerwehr geprägt. Sein Amtsbeginn war kein leichter. Er selbst stellte frühzeitig die Weichen für seinen jüngeren Nachfolger.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Hochwang geht eine Ära zu Ende: Nach 18 Jahren hört der Erste Kommandant German Beh auf. „18 Jahre sind eine lange Zeit und genug“, sagte der 39-Jährige gegenüber unserer Redaktion. Auf der Jahreshauptversammlung im Musikheim wurde er gebührend verabschiedet und sein Nachfolger präsentiert.

German Beh war im März 2004 mit erst 20 Jahren zum Ersten Kommandanten gewählt worden und war damit kurzzeitig der jüngste Feuerwehrkommandant Bayerns. Sein Vorgänger hatte nach nur zweijähriger Amtszeit „von jetzt auf gleich aufgehört“, wie es Beh ausdrückt. Weil außer ihm selbst, damals Gerätewart, kaum Nachwuchs da war, sprang er ein - dank einer Ausnahmeregel. Denn das Feuerwehrgesetz sieht vor, dass ein Kommandant zuvor mindestens vier aktive Dienstjahre (beginnend ab 18) und eine gewisse Anzahl an Lehrgängen hinter sich gebracht haben muss. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres durfte German Beh das Ehrenamt nur aufgrund einer Sondergenehmigung ausüben.

German Beh hat die Hochwanger Feuerwehr in ein modernes Zeitalter geführt

German Beh habe in seiner Amtszeit die Feuerwehr Hochwang geprägt wie nur wenige zuvor, wurde auf der Jahreshauptversammlung betont. Er habe die Wehr in ein modernes Zeitalter geführt. In seine Amtszeit fallen die Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges und ein aufwendiger Umbau des Feuerwehrgerätehauses.

Zweiter Bürgermeister Franz Zenker bedankte sich beim scheidenden Kommandanten im Namen der Stadt Ichenhausen für seine langjährigen Dienste. Kreisbrandmeister Benjamin Pohl verlieh Beh die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands Günzburg und dankte im Namen der Kreisfeuerwehrinspektion. Die Hochwanger Wehr beförderte German Beh zum „Oberlöschmeister“ und der Feuerwehrverein ernannte ihn in der anschließenden Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied.

Beh hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, seine Arbeit als Kommandant abzugeben. Zum einen sei „irgendwann die Luft raus“, zum anderen sei er in seinem Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger am Bezirkskrankenhaus und auch privat sehr stark eingebunden. Ein Ehrenamt als Feuerwehrkommandant sei ebenfalls sehr zeitintensiv. Und ganz kehre er der Feuerwehr ja auch nicht den Rücken, da er noch Zweiter Kommandant der Werksfeuerwehr am Bezirkskrankenhaus bleibe.

Seit zwei Jahren wurde Stefan Kiehbacher zum Nachfolger aufgebaut

Um nicht wie sein Vorgänger in Hochwang ohne jegliche Übergabe zu gehen – „Der Übergang damals war hart, so wollte ich es auf keinen Fall machen“ -, habe er rechtzeitig die Weichen gestellt und seit zwei Jahren den jetzt 25-jährigen Stefan Kiehbacher zu seinem Nachfolger aufgebaut. Er sei erleichtert, jetzt einen Schlussstrich gezogen zu haben und „froh, dass ich einen guten Nachfolger gefunden habe“.

Stellvertretender Kommandant Florain Merkle und Kommandant Stefan Kiehbacher, Stellvertretender Kommandant Markus Eberle mit Ichenhausens Zweitem Bürgermeister Franz Zenker (von links). Foto: Sophia Hegele/Feuerwehr Hochwang

Stefan Kiehbacher bekommt erstmals in der Geschichte der Feuerwehr zwei stellvertretende Kommandanten zur Seite gestellt. Darum hatte sich German Beh ebenfalls rechtzeitig gekümmert. Um sicherzustellen, dass „seine“ Feuerwehr auch nach seinem Abtreten weiter reibungslos läuft, hatte er sich im vergangenen Jahr mit einem besonderen Antrag an die Stadt Ichenhausen gewandt. Nach Meinung der gesamten Feuerwehrmannschaft sollte die Führung nicht mehr nur von einem Kommandanten und seinem Stellvertreter übernommen werden, sondern zusätzlich von einem dritten Kommandanten. Der Stadtrat stimmte im Dezember 2021 geschlossen dem Antrag zu, einen dritten Kommandanten zu bestellen. Dieser Posten soll allerdings vorerst auf eine Periode, also auf sechs Jahre, begrenzt werden. Neben dem bewährten Florian Merkle wurde Markus Eberle in dieses Amt gewählt.

Viele Mitglieder der Hochwanger Feuerwehr wurden geehrt

Die Leitung der Jugend- und Kinderfeuerwehr teilen sich weiterhin Friedrich Lehmann, Sophia Hegele und Julian Angermayr. In der anschließenden Mitgliederversammlung wurden ebenfalls Neuwahlen des Vorstands durchgeführt und zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein Hochwang vorgenommen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Hochwang wurden mehrere Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft geehrt. Foto: Sophia Hegele/Feuerwehr Hochwang

Geehrt wurden für 25 Jahre Dienst bei der Feuerwehr Andreas Bader, Gerhard Donnhäuser, Jürgen Finger und Roman Gepperth. 40 Jahre dabei sind Peter Persch und Roland Wiedemann. Auf 50 Jahre bringen es Hermann Kollmann und Reinhold Merkle. Für 60 Jahre geehrt wurde Rudolf Eigner und für sage und schreibe 70 Jahre Manfred Zindler. Folgende Mitglieder des Vorstands wurden wiedergewählt: Vorsitzender Rainer Tomasini, Zweiter Vorsitzender Helmut Schleifer, Schriftführerin Daniela Eberle, Beisitzer Stefan Kollmann und Markus Eberle, Kassenprüfer Roland Mayer und Andreas Bader. Neu im Amt ist Stefanie Kiehbacher als Kassiererin. Michael Bader wurde nach zwölf Jahren als Vereinskassierer und etlichen Jahren als Schriftführer verabschiedet.

Anschließend gab Vorsitzender Rainer Tomasini einen Ausblick auf das Jahr 2023, insbesondere auf das im kommenden Jahr anstehende 150-jährige Gründungsjubiläum. Dieses soll mit einem mehrtägigen Fest mit Bierzeltbetrieb im Mai 2023 gefeiert werden. (mit AZ)