Ichenhausen

Hochwanger bringt neuen Standort für Mobilfunkanlage ins Gespräch

Plus Der Stadtrat muss am Dienstag eine Entscheidung treffen, in welchem Teil von Hochwang die Firma Telefónica einen Mast baut. Jetzt gibt es einen weiteren Vorschlag.

Die Begeisterung der Hochwanger hielt sich nach der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses sichtlich in Grenzen. Dass die Firma Telefónica ihren Stadtteil in Sachen Mobilfunk voranbringen will, finden zwar die wenigsten ganz schlecht. Auf wenig bis gar keine Zustimmung stoßen jedoch die Pläne, am südwestlichen Ortsrand, nahe dem Sportplatz, einen 30 bis 35 Meter hohen Funkmast zu bauen. Von "Monstrum" war nach der Sitzung die Rede, der Mast an dieser Stelle sei "abwertend", "deplatziert" und verschandele den Stadtteil. Die Ängste vor Strahlenbelastung habe die Firma keineswegs ausgeräumt. Einem Bürger hat das alles keine Ruhe gelassen, er machte sich Gedanken über einen anderen Standort und bringt nun tatsächlich einen neuen Platz im Norden von Hochwang ins Spiel. Bürgermeister Robert Strobel bestätigte, dass ihm der Vorschlag bekannt sei und der Stadtrat am Dienstagabend auch darüber abstimmen werde.

