Hochwanger Feuerwehr bekommt einen dritten Kommandanten

Plus Bisher hat die Stadt Ichenhausen lediglich für die Kernstadt der Wahl eines dritten Feuerwehrkommandanten zugestimmt. Warum die Regelung bald auch in Hochwang gilt.

18 Jahre lang leitete German Beh die Geschicke der Feuerwehr Hochwang. Im kommenden Jahr will er sich bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung stellen. Um jedoch sicherzustellen, dass "seine" Feuerwehr auch nach seinem Abtreten weiter reibungslos läuft, hat er sich jetzt mit einem besonderen Antrag an die Stadt Ichenhausen gewandt. Da der Arbeitsaufwand massiv gestiegen sei, müssten die Aufgaben anders verteilt werden. Nach Meinung der gesamten Feuerwehrmannschaft soll die Führung deshalb nicht mehr nur von einem Kommandanten und seinem Stellvertreter übernommen werden, sondern zusätzlich von einem dritten Kommandanten.