Hohe Schäden nach Vorfahrtmissachtung in Ichenhausen

Ein 43-Jähriger missachtete die Vorfahrt einer anderen Fahrerin. Beide Fahrzeuge trugen Schäden im vierstelligen Bereich davon.

Am Montagnachmittag ist es im Bereich Hintere Ostergasse / Vordere Ostergasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws gekommen. Ein 43-jähriger Autofahrer missachtete hierbei laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 50-jährigen Fahrzeugführerin. Es entstanden an beiden Fahrzeugen jeweils Schäden in vierstelliger Höhe. (AZ)