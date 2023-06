Hoher Schaden nach einem Unfall in Ichenhausen

Weil er die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hat, kam es in Oxenbronn am Samstag zu einem Unfall.

Am Samstag gegen 9.30 Uhr bog ein 33-Jähriger mit seinem Auto in Oxenbronn an der Kreuzung Autenrieder Straße/Ulmer Straße von der Autenrieder Straße nach links in die Ulmer Straße ein. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Ulmer Straße herannahenden Autos, welches von einem 20-Jährigen gefahren wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (AZ)