Hund beißt jungen Mann in den Unterarm

Wie sich der Vorfall um einen Hundebiss in einem Park in Ichenhausen zugetragen hat.

Ein junger Hundebesitzer war am Mittwochabend mit seinem Vierbeiner in der Parkanlage „Am Hindenburgpark“ in Ichenhausen unterwegs. Als ihm eine 73 Jahre alte Frau mit ihren zwei Hunden entgegenkam, nahm er seinen Hund auf den Arm. Darauf rannte einer der entgegenkommenden Hunde auf den jungen Mann zu und biss ihn in den Unterarm. Er wurde leicht verletzt. (AZ)